Ортіс: Готовий допомагати Джошуа підготуватися до бою з Усиком

Ветеран суперважкої ваги Луїс Ортіс (32-2, 27 КО) готовий допомогти чемпіону WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) у підготовці до поєдинку проти Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це заявив сам Ортіс.

"Я б хотів допомогти Джошуа підготуватися до бою, але Усик не повинен стати проблемою для Ентоні.

Але можу сказати, що це бокс, тут все трапляється. На цьому рівні кожен важкоатлет є проблемою.

Хочу вірити, що проведу свій наступний бій до вересня або, може бути, раніше. Складно отримати хороший бій з кращими хлопцями", - сказав Ортіс.