Спаринг-партнер Кличка оцінив шанси Усика у бою проти Джошуа

Український боксер Олександр Усик здатен перемогти Ентоні Джошуа, однак матиме проблеми у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів український боксер Ісмаїл Сіллах.

"Саша завжди набирав вагу, підіймався всю кар'єру у вазі. Він дуже технічний, талановитий і розумний боксер. Він зможе підлаштуватися під Джошуа і виграти бій.

Як перемогти Тайсона Ф'юрі? Ніхто не знає. Це буде важкий бій для Усика. Ф'юрі - гігант, плюс до всього ще й рухається, що ще може бути гірше?" – відзначив Сіллах.