Бій Ф'юрі - Вайлдер зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік у Вегасі

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) може відбутися у Лас-Вегасі.

Про це розповів промоутер Френк Воррен

"Ми плануємо провести бій на стадіоні Allegiant в Лас-Вегасі, який є стадіоном НФЛ для команди Лас Вегас Райдерс. Це абсолютно нове місце, і це неймовірно. Його зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік, і це буде одним з перших великих заходів з тих пір, як Вегас знову відкрився", - написав Воррен