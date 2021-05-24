 Бій Ф'юрі - Вайлдер зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік у Вегасі | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Ф'юрі - Вайлдер зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік у Вегасі

Сьогодні 21:28 160 0
Про це розповів промоутер Френк Воррен
Бій Ф'юрі - Вайлдер зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік у Вегасі
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BT Sport.

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) та колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 KO) може відбутися у Лас-Вегасі.

Про це розповів промоутер Френк Воррен

"Ми плануємо провести бій на стадіоні Allegiant в Лас-Вегасі, який є стадіоном НФЛ для команди Лас Вегас Райдерс. Це абсолютно нове місце, і це неймовірно. Його зможуть відвідати 35-40 тисяч чоловік, і це буде одним з перших великих заходів з тих пір, як Вегас знову відкрився", - написав Воррен

Раніше Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером.

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