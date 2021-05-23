 Арум: Ми могли б організувати бій Кроуфорд - Тейлор восени | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Ми могли б організувати бій Кроуфорд - Тейлор в жовтні або листопаді

Сьогодні 21:08 189 0
Раніше Тейлор двічі відправив Раміреса в нокдаун і став абсолютним чемпіоном світу
Арум: Ми могли б організувати бій Кроуфорд - Тейлор в жовтні або листопаді
#Тейлор, #Кроуфорд, #Арум

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Джош Тейлор (18-0, 13 КО) може провести поєдинок з володарем титулу WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).

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Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Вважаю, що Джош Тейлор хоче піднятися в напівсередню вагу і провести бій з Теренсом Кроуфордом. Ми могли б організувати цей бій в жовтні або листопаді", - сказав Арум.

Раніше Тейлор двічі відправив Раміреса в нокдаун і став абсолютним чемпіоном світу.

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