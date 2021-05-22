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Комісія відхилила апеляцію Редкача щодо бою з Прогрейсом

Сьогодні 10:39 137 0
Українець програв технічним нокаутом
Комісія відхилила апеляцію Редкача щодо бою з Прогрейсом
#Редкач

Джерело - Чемпіон.

Атлетична комісія штату Джорджія відхилила апеляцію українського напівсередньоваговика Івана Редкача.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінгер.

Редкач подав запит на зміну результату поєдинку з колишнім чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейсом.

Комісія одноголосно проголосувала за відхилення апеляції Івана Редкача, який хотів змінити перемогу Реджиса Прогрейса технічним нокаутом на свою перемогу дискваліфікацією. Після апеляції результат залишився незмінним - перемога Реджиса технічним нокаутом.

Нагадаємо, у квітні Редкач в шостому раунді впав на ринг,  симулюючи удар нижче пояса. Українця винесли з рингу на ношах, а Прогрейсу присудили перемогу технічним нокаутом.

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