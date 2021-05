Комісія відхилила апеляцію Редкача щодо бою з Прогрейсом

Атлетична комісія штату Джорджія відхилила апеляцію українського напівсередньоваговика Івана Редкача.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінгер.

Редкач подав запит на зміну результату поєдинку з колишнім чемпіоном світу в першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейсом.

Комісія одноголосно проголосувала за відхилення апеляції Івана Редкача, який хотів змінити перемогу Реджиса Прогрейса технічним нокаутом на свою перемогу дискваліфікацією. Після апеляції результат залишився незмінним - перемога Реджиса технічним нокаутом.

