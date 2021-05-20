Український боксер Олександр Усик незабаром повинен отримати підтвердження від WBO на бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Через пару годин Едді Гірн зустрінеться з Джошуа для обговорення бою. Після цього ми знову зв'яжемося з Гірном. Сьогодні ми вже спілкувалися три або чотири рази. Далі будемо визначатися з остаточними умовами поєдинку, з принципами нашої взаємодії.

Завтра має прийти лист від WBO з підтвердженням того, що бій санкціонований. Плануємо в кінці серпня провести цей поєдинок. Зробити це треба швидко", - сказав Красюк.