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У WBC зробили важливу заяву про бій Ф'юрі проти Вайлдера

Сьогодні 19:57 235 0
Тайсона Ф'юрі може знову побитися з Деонтеєм Вайлдером
У WBC зробили важливу заяву про бій Ф'юрі проти Вайлдера
#Ф’юрі, #Вайлдер

Джерело - espreso.tv.

Всесвітня боксерська рада санкціонує бій чемпіона WBC в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі проти американця Деонтея Вайлдера.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Так, ми санкціонуємо проведення бою Ф'юрі - Вайлдер за запитом. Ми підтримуємо проведення поєдинку Тайсона з Ентоні Джошуа за звання абсолютного чемпіона, але бій наших чинного і колишнього чемпіонів - теж визначна подія", - сказав Сулейман.

Арбітражний суд зобов'язав Тайсона Ф'юрі виконати умови контракту із Деонтеєм Вайлдером та провести проти американця до 15 вересня третій бій, який робить неможливим організацію поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Ентоні Джошуа влітку. 

Раніше, WBO встановила Джошуа дедлайн на переговори з Ф'юрі.

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