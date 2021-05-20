Тренер Джойса: Шанси на бій з Усиком зменшуються

Джерело - Boxing Social.
Боксер Джо Джойс хоче провести бій з українцем Олександром Усиком, проте його проведення знаходиться під загрозою зриву.
Про це заявив тренер британця Ісмаель Салас.
"Команда Джойса вирішила скористатися можливістю і отримати бій з Усиком. Але я знаю, що команда Усика мовчить. Мені здається, що вони чекають більшого чека. Так що шанси на бій з Усиком йдуть. Якщо їх поєдинок не відбудеться, то Джойса потрібно залишатися активним. Його вік має значення, однак він знаходиться у відмінних кондиціях.
Ми не можемо нічого планувати, адже я не думаю, що Усик битиметься з Джойсом. Це все через ситуацію з Деонтеєм Уайлдером. Він стоїть на шляху Джошуа і Ф'юрі. Там є три великих імені, тому я не думаю, що хтось з цієї трійки хоче битися з Усиком. Олександр - хороший боксер, але він не топовий боєць", - сказав Салас.
Нагадаємо, Джошуа повинен був провести бій з Тайсоном Ф'юрі, проте ця зустріч виявилася під загрозою зриву через те, що суд зобов'язав Циганського короля провести третій поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Таким чином, Усик може провести поєдинок проти Ентоні Джошуа, адже є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO.