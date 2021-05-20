 Джошуа може розпочати збір коштів на компенсацію Вайлдеру | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа може розпочати збір коштів на компенсацію Вайлдеру

Сьогодні 14:40 285 0
Британець з гумором ставиться до ситуації, що склалася
Джошуа може розпочати збір коштів на компенсацію Вайлдеру
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - TalkSport.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) для проведення третього бою з Тайсоном Ф'юрі готовий розпочати збір коштів для Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам Джошуа.

"У мене є думка відкрити сторінку GoFundMe для того, щоб зібрати необхідну суму для виплати компенсації Уайлдеру. Так що я можу викурити того товстого хлопця з худими ногами з Манчестера.

Цьому суперваговика потрібен подкаст або щось на зразок цього, тому що вони більше говорять, ніж боксують", - зазначив Джошуа.

Нагадаємо, розмір компенсації Вайлдеру за відмову від бою з Ф'юрі становить 20 мільйонів доларів.

Бій між Джошуа і Ф'юрі планувався на 14 серпня, але тепер він може не відбутися.

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