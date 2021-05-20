Джошуа - про пропозицію Ф'юрі: Шльопну тебе по лисині, нічого не зробиш

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) не проти пропозиції володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) про проведення бою на голих кулаках.
Про це заявив сам Джошуа.
"Якщо весь цей час тривали з'ясування в арбітражному суді, тоді навіщо оголошувати на весь світ про наш поєдинок? Адже контракт на бій уже був підписаний!
Битися з тобою на голих кулаках? Ти хороший хлопець, але не загравай зі мною! Я шльопну тебе по лисині і ти нічого мені не зробиш. Невдаха", - зазначив Джошуа.
If there was an arbitration going on, why announce to the world we are fighting! The fight was signed! UNDISPUTED 💥— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) May 19, 2021
Bare knuckle? You’re a good kid, don’t play with me Luke!
I’ll slap your bald head & you’ll do nothing! Waste man. https://t.co/d9PLjAesj6
Планувалося, що Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, але в справу втрутився Деонтей Вайлдер. Суд вирішив, що Ф'юрі повинен у вересні провести третій бій проти Вайлдера, тому поєдинок Джошуа - Ф'юрі опинився під загрозою зриву.