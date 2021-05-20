 Джошуа - про пропозицію Ф'юрі: Шльопну тебе по лисині, нічого не зробиш | Бокс | Champion.com.ua
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Джошуа - про пропозицію Ф'юрі: Шльопну тебе по лисині, нічого не зробиш

Сьогодні 13:55 339 0
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Джошуа - про пропозицію Ф'юрі: Шльопну тебе по лисині, нічого не зробиш
#Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) не проти пропозиції володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) про проведення бою на голих кулаках.

Про це заявив сам Джошуа.

"Якщо весь цей час тривали з'ясування в арбітражному суді, тоді навіщо оголошувати на весь світ про наш поєдинок? Адже контракт на бій уже був підписаний!

Битися з тобою на голих кулаках? Ти хороший хлопець, але не загравай зі мною! Я шльопну тебе по лисині і ти нічого мені не зробиш. Невдаха", - зазначив Джошуа.

Планувалося, що Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, але в справу втрутився Деонтей Вайлдер. Суд вирішив, що Ф'юрі повинен у вересні провести третій бій проти Вайлдера, тому поєдинок Джошуа - Ф'юрі опинився під загрозою зриву.

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