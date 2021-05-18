Алі Башир: Кличко повернеться і поб'є Джошуа, Ф'юрі та Вайлдера

Колишній український боксер Володимир Кличко здатен побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги.

Про це заявив американський тренер Джеймс Алі Башир.

"Останні два-три роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися наді мною, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється. Я знаю Володимира Кличка. У мене з ним міцні відносини. Протягом останніх років я постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується", - заявив тренер.