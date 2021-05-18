Алі Башир: Кличко повернеться і поб'є Джошуа, Ф'юрі та Вайлдера

Джерело - Чемпіонат.
Колишній український боксер Володимир Кличко здатен побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном суперважкої ваги.
Про це заявив американський тренер Джеймс Алі Башир.
"Останні два-три роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися наді мною, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється. Я знаю Володимира Кличка. У мене з ним міцні відносини. Протягом останніх років я постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується", - заявив тренер.
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"Я запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? І я сказав собі, цей хлопець буде знову боксувати. Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії. Він повернеться і поб'є будь-якого з трьох великих хлопців - Джошуа, Ф'юрі і Вайлдера", - сказав Башир.
Нагадаємо, про Володимира Кличка зняли новий фільм.