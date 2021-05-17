У Києві відбудеться поєдинок за титул чемпіона України

Джерело - Чемпiон.

19 травня в Києві відбудеться вечір боксу від компанії Champion Boxing Promotion.

У головній події вечора відбудеться поєдинок за вакантний титул чемпіона України у надважкій вазі між Олександром Бабичем (5-0,5 КО) і Іваном Швайко (3-1,2 КО)

Також в рамках цього вечора відбудуться 10 міжнародних поєдинків, за участю боксерів з України, Туреччини і Грузії. Транслювати поєдинки в прямому ефірі буде телеканал Xsport.

Коли: 19 травня, Початок матчу 18:00

Де: Київ, Pochayna Hall (ТЦ Городок, метро Почайна), проспект Степана Бандери 23