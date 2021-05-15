Лопес-старший: Камбосос зовсім не поруч з Ломаченком

Раніше бій Лопес - Камбосос перенесли

Джерело - vRinge.

Василь Ломаченко багато розмовляв, але нічого не продемонстрував у бою з абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом.

Про це розповів батько та тренер американського боксера.

"Судячи з того, як Камбосос говорить і веде себе, - я очікую, що він вийде битися. Тому що Ломаченко багато базікав, але мало зробив, коли вийшов на бій. Та й Камбосос зовсім не поруч з Ломаченко. Я підходжу до цього бою дуже-дуже впевненим. Я знаю, що результат буде приголомшливим , - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, бій Лопес - Камбосос перенесли