Стало відомо, скільки заробив Канело за бій з Сондерсом

Неймовірна сума, особливо в умовах пандемії

Джерело - Чемпіон.

Мексиканський боксер другої середньої ваги Сауль Альварес за бій з британцем Біллі Джо Сондерсом заробив 15 мільйонів доларів і 60 відсотків від проданих PPV-трансляцій.

Про це повідомляє Essentially Sports.

Канело заробив гарантовано 15 мільйонів доларів і 60 відсотків від проданих PPV-трансляцій. Якщо враховувати бонуси і спонсорські контракти, то Альварес отримає 35 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що гонорар Сондерса за об'єднавчий бій проти Альвареса склав вісім мільйонів доларів.