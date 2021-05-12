 Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися | Бокс | Champion.com.ua
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Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися

Сьогодні 18:24 337 0
Організація санкціонувала бій між українцем і хорватським боксером
Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися
#Усик

Джерело - Чемпіон.

IBF санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і 28-річним хорватським боксером Філіпом Хрговичем (12-0, 10 КО).

Про це заявив промоутер 34-річного українця Олександр Красюк.

"Це формальна процедура. IBF визначає офіційного претендента між двома боксерами, які мають найвищу позицію в рейтингу і доступні до поєдинку.

Усик може або прийняти пропозицію, або відмовитися", - заявив Красюк.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким зараз володіє британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Раніше, Джошуа відмовився битися з Усиком.

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