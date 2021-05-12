Джерело - Чемпіон.
IBF санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і 28-річним хорватським боксером Філіпом Хрговичем (12-0, 10 КО).
Про це заявив промоутер 34-річного українця Олександр Красюк.
"Це формальна процедура. IBF визначає офіційного претендента між двома боксерами, які мають найвищу позицію в рейтингу і доступні до поєдинку.
Усик може або прийняти пропозицію, або відмовитися", - заявив Красюк.
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Усик - обов'язковий претендент на титул WBO, яким зараз володіє британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
Раніше, Джошуа відмовився битися з Усиком.