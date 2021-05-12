IBF санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і 28-річним хорватським боксером Філіпом Хрговичем (12-0, 10 КО).

Про це заявив промоутер 34-річного українця Олександр Красюк.

"Це формальна процедура. IBF визначає офіційного претендента між двома боксерами, які мають найвищу позицію в рейтингу і доступні до поєдинку.

Усик може або прийняти пропозицію, або відмовитися", - заявив Красюк.