 Джойс заявив Джошуа: Я хочу побити Усика, так що швидше за домовся з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Джойс заявив Джошуа: Я хочу побити Усика, так що швидше за домовся з Ф'юрі

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Британець чекає анонсу поєдинку Ф'юрі - Джошуа
Джойс заявив Джошуа: Я хочу побити Усика, так що швидше за домовся з Ф'юрі
#Джойс, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Британський суперваговик Джо Джойс закликав чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джойс.

"Я теж втомився. Джошуа, поквапся влаштувати бій з Ф'юрі, щоб я міг побити Усика!", - зазначив Джойс.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.

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