Джойс заявив Джошуа: Я хочу побити Усика, так що швидше за домовся з Ф'юрі

Британець чекає анонсу поєдинку Ф'юрі - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Британський суперваговик Джо Джойс закликав чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джойс.

"Я теж втомився. Джошуа, поквапся влаштувати бій з Ф'юрі, щоб я міг побити Усика!", - зазначив Джойс.

I’m also tired, hurry up AJ make the fight, so I can beat Usyk up! 👊🏾 https://t.co/968LVVcZKl — Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) May 10, 2021

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.