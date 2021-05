Джойс заявив Джошуа: Я хочу побити Усика, так що швидше за домовся з Ф'юрі

Британський суперваговик Джо Джойс закликав чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа провести бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Джойс.

I’m also tired, hurry up AJ make the fight, so I can beat Usyk up! 👊🏾 https://t.co/968LVVcZKl