Ф'юрі: Перемога над Кличком - мій Еверест у боксі

Після бою з українцем Володимиром Кличком Ф'юрі стало дуже складно шукати мотивацію і налаштовуватися на нові поєдинки.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Ви говорите про вершину, Еверест і подібні речі. Мій Еверест в боксі - це перемога над Кличком. Після того бою у мене була жахлива депресія. Минуло багато часу, перш ніж я знову надихнувся і повернувся на ринг.

Коли я боксував з Вайлдером після паузи, люди думали: Цей хлопець пропустив майже три роки, став схожий на свиню і має психологічні проблеми. Але я не просто виграв, я розчавив Вайлдера", - сказав Ф'юрі.