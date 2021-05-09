Стали відомі суддівські записки бою Альварес - Сондерс

Сауль вигравав за очками на момент зупинки бою

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі суддівські записки бою за титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBA, WBC і WBO між британцем Біллі Джо Сондерсом і мексиканцем Саулем Альваресом.

Про це повідомляє Matchroomboxing.

На момент зупинки бою Альварес вів за очками у всіх трьох суддів, які віддали Сондерсу перший і п'ятий раунди. Один з них вважав, що Біллі Джо виглядав краще ще й у сьомому раунді.

Другий, третій, четвертий, шостий і восьмий раунди всі рефері одноголосно віддали Альваресу. Поразка стала для Сондерса першою у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, після 8 раундів кут Сондерса відмовився продовжувати поєдинок.