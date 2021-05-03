Ортіс хоче битися з Руїсом

Кубинський ветеран Луїс Ортіс (32-2, 27 KO) хоче випробувати себе у бою проти Енді Руїса-молодшого (34-2, 22 KO).

Про це розповів сам боксер.

"У Руїза знову є шанс. Буду чекати його рішення. Кінг-Конг тут! Я прийшов подивитися на нього в дії і побажав йому удачі - він знає, що я хочу битися з ним.

Бій Руїса з Арреола був запеклим. Поєдинок вийшов дуже близьким. Я чекаю Енді Руїса. Я готовий", - сказав Ортіс.