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Ортіс хоче битися з Руїсом

Сьогодні 19:41 150 0
Луїс Ортіс прокоментував бій проти Енді Руїса
Ортіс хоче битися з Руїсом
#Ортіс, #Руїс

Джерело - isport.ua.

Кубинський ветеран Луїс Ортіс (32-2, 27 KO) хоче випробувати себе у бою проти Енді Руїса-молодшого (34-2, 22 KO).

Про це розповів сам боксер.

"У Руїза знову є шанс. Буду чекати його рішення. Кінг-Конг тут! Я прийшов подивитися на нього в дії і побажав йому удачі - він знає, що я хочу битися з ним.

Бій Руїса з Арреола був запеклим. Поєдинок вийшов дуже близьким. Я чекаю Енді Руїса. Я готовий", - сказав Ортіс.

Нагадаємо, Руїс здобув перемогу над Арреолою одноголосним рішенням суддів.

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