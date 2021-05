В ніч з 1 на 2 травня в Карсоні (штат Каліфорнія, США) під час поєдинку між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Енді Руїсом-молодшим і Крісом Арреолою побилися фанати.

Про це повідомляє журналіст Марк Коппінґер.

Під час цього бою на арені, куди були допущені глядачі, побилися деякі вболівальники. Причина конфлікту фанатів невідома.

And boxing is back in SoCal! They are slugging it out in the stands!! @barstoolsports #RuizArreola pic.twitter.com/0jFcZPhlaz