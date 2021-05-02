 Арреола: Я завжди повністю поважаю суддів, але не цього разу | Бокс | Champion.com.ua
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Арреола: Я завжди повністю поважаю суддів, але не цього разу

Сьогодні 15:40 391 0
Боксер розкритикував рішення суддів
Арреола: Я завжди повністю поважаю суддів, але не цього разу
#Арреола, #Руїс

Джерело - ESPN.

Американський суперважковаговик Кріс Арреола (38-7-1, 33 КО) не задоволений рішенням суддів щодо підсумку поєдинку з ексчемпіоном Енді Руїсом-молодшим (34-2, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я отримав кілька ударів в плече, і це вибило мене з колії. Нічого страшного, це частина боксу. 

Я завжди повністю поважаю суддів, але не цього разу. Я часто кажу, що краса - в очах дивиться, однак я не знаю, куди вони дивилися сьогодні. Руїс переміг? Гаразд, але нехай вони не розповідають, що віддали мені тільки два або три раунди", - сказав Арреола.

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