Американський суперважковаговик Кріс Арреола (38-7-1, 33 КО) не задоволений рішенням суддів щодо підсумку поєдинку з ексчемпіоном Енді Руїсом-молодшим (34-2, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я отримав кілька ударів в плече, і це вибило мене з колії. Нічого страшного, це частина боксу.

Я завжди повністю поважаю суддів, але не цього разу. Я часто кажу, що краса - в очах дивиться, однак я не знаю, куди вони дивилися сьогодні. Руїс переміг? Гаразд, але нехай вони не розповідають, що віддали мені тільки два або три раунди", - сказав Арреола.