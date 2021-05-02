 Чісора: Якщо Паркер захоче дати мені матч-реванш, я згоден | Бокс | Champion.com.ua
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Чісора: Якщо Паркер захоче дати мені матч-реванш, я згоден

Сьогодні 13:11 275 0
Британець - про поразку у бою за вакантний пояс WBO Inter-Continental
Чісора: Якщо Паркер захоче дати мені матч-реванш, я згоден
#Паркер, #Чісора

Джерело - BoxingScene.

37-річний Дерек Чісора відразу ж прийняв пропозицію Джозефа Паркера провести матч-реванш та сподівається, що повторний бій відбудеться в андеркарді бою Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Чісора.

"Я вже навіть не засмучуюсь. Це складно, тому що я наполегливо тренуюся, я борюся, я надаю тиск. І це те, що я отримую від боксу. Мій попередній бій [проти Усика] був таким же. Думаю, я їм [суддям] не подобаюся. Я вже не можу засмучуватися, тому що це просто жахливо.

Якщо Джозеф захоче дати мені матч-реванш, я згоден на матч-реванш - легко. Я виграв бій. Навіть його тренер Енді Лі сказав, що я виграв бій. Я не дозволю їм загальмувати мене, ми вийдемо на ринг знову. Вони хочуть, щоб я пішов на пенсію, але я поки не йду!", - зазначив ЧІсора.

Нагадаємо, у Манчестері колишній претендент на титул в суперважкій вазі Дерек Чісора програв ексволодарю пояса WBO Джозефу Паркеру.

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