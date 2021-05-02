 Паркер - про бій з Чісорою: Мене зловили на самому початку | Бокс | Champion.com.ua
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Паркер - про бій з Чісорою: Мене зловили на самому початку

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Паркер - про бій з Чісорою: Мене зловили на самому початку
#Паркер, #Чісора

Джерело - BoxingScene.

Бій 1 травня в Манчестері з Дереком Чісорою (32–10, 23 KO) був дуже складним для ексволодаря пояса WBO Джозефа Паркера (28–2, 21 KO). 

Про це заявив сам боксер.

"Це був важкий бій! Мене зловили на самому початку. Мені довелося копати глибоко і залишатися зосередженим. Дерек - дуже сильний суперник, він йшов вперед і з самого початку тиснув на мене, кидав потужні удари і багато влучав.

Боксерські навички мали значення, це був дуже завзятий бій. Я думав, що все може піти по-іншому. Він приніс "дим". Якщо хочете відчути це, стрибайте разом з ним на ринг.

Це цілком досяжно, мені просто потрібно повернутися до тренувань. Потрібно попрацювати над безліччю речей. Мені ще багато чого потрібно показати, буду продовжувати працювати над цим з тренером", - зазначив Паркер.

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