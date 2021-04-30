Джерело - FightNews.
Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол з нетерпінням чекає на бій проти британця Крейга Річардса.
Про це заявив сам російський боксер.
"Я нудьгував за боями, і зараз я хочу вийти на ринг і влаштувати відмінний поєдинок для уболівальників. Моя мрія - стати абсолютним чемпіоном світу.
Я вірю в свої навички. Вірю, що зможу перемогти і продовжити свій шлях. Я тренувався все своє життя, боксував стільки, скільки себе пам'ятаю, і тому я повинен виграти цей бій", - зазначив Бівол.
Нагадаємо, бій Бівол - Річардс відбудеться 1 травня в англійському Манчестері і пройде в рамках вечора боксу, організованого компанією Matchroom Boxing.
У головному поєдинку вечора британський суперважковаговик Дерек Чісора зустрінеться з новозеландцем Джозефом Паркером.