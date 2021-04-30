Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол з нетерпінням чекає на бій проти британця Крейга Річардса.

Про це заявив сам російський боксер.

"Я нудьгував за боями, і зараз я хочу вийти на ринг і влаштувати відмінний поєдинок для уболівальників. Моя мрія - стати абсолютним чемпіоном світу.

Я вірю в свої навички. Вірю, що зможу перемогти і продовжити свій шлях. Я тренувався все своє життя, боксував стільки, скільки себе пам'ятаю, і тому я повинен виграти цей бій", - зазначив Бівол.