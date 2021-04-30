Чісора: Якщо я завершу кар'єру, хто мене замінить?

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-10, 23 КО) не бажає завершувати кар'єру.

Про це заявив сам боксер.

"Люди постійно говорять, що мені потрібно піти. Але якщо я зроблю це, хто замінить мене? Джошуа не зробить цього, у нього є харизма, але немає почуття гумору. Хоча б Тайсон і Ділліан кажуть, що думають. Все зміниться після мого відходу, тому я волію затриматися.

Паркер може вийти з будь-яким планом на бій, ми його зламаємо. Я теж відчуваю біль, але її більше ще відчувають мої суперники. Мені подобається битися, і я не хочу просиджувати цілими днями на дивані", - сказав Чісора.