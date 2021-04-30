Бівол і Річардс провели зважування перед титульним боєм

Джерело - Чемпіон.
У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування головних учасників майбутнього в вихідні боксерського шоу.
Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.
У співголовній події чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол вийде в ринг проти Крейга Річардса. Вага Річардса - 79,2 кг, тоді як Бівол виявився трохи легшим - в 79 кг.
For The WBA World Light-Heavyweight 👑 pic.twitter.com/W2sV7rGBzC— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 30, 2021
Раніше, Чісора переважив Паркера перед боєм.