Бівол і Річардс провели зважування перед титульним боєм

Боксери пройшли зважування перед поєдинком в Лондоні

Джерело - Чемпіон.

У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування головних учасників майбутнього в вихідні боксерського шоу.

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

У співголовній події чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол вийде в ринг проти Крейга Річардса. Вага Річардса - 79,2 кг, тоді як Бівол виявився трохи легшим - в 79 кг.

For The WBA World Light-Heavyweight 👑 pic.twitter.com/W2sV7rGBzC — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 30, 2021

Раніше, Чісора переважив Паркера перед боєм.