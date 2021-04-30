 Бівол і Річардс провели зважування перед титульним боєм | Бокс | Champion.com.ua
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Бівол і Річардс провели зважування перед титульним боєм

Сьогодні 20:09 364 0
Боксери пройшли зважування перед поєдинком в Лондоні
Бівол і Річардс провели зважування перед титульним боєм
#Річардс, #Бівол

Джерело - Чемпіон.

У Манчестері відбулася офіційна процедура зважування головних учасників майбутнього в вихідні боксерського шоу.

Про це повідомляє пресслужба Matchroom Boxing.

У співголовній події чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол вийде в ринг проти Крейга Річардса. Вага Річардса - 79,2 кг, тоді як Бівол виявився трохи легшим - в 79 кг.

Раніше, Чісора переважив Паркера перед боєм.

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