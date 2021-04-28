Промоутер Джошуа не має плану Б на випадок провалу переговорів із Ф'юрі

Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не можуть узгодити бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазіє

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"У мене немає плану Б, хоча я той хлопець, якому завжди подобається план Б. Але тепер я ставлю на одну карту все. Зі мною ніколи не траплялося, щоб бій, переговори по якому були настільки просунуті, зірвався", - сказав Гірн.