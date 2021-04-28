 Промоутер Джошуа не має плану Б на випадок провалу переговорів із Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Промоутер Джошуа не має плану Б на випадок провалу переговорів із Ф'юрі

Сьогодні 10:56 204 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Ф’юрі
Промоутер Джошуа не має плану Б на випадок провалу переговорів із Ф'юрі
#Джошуа, #Усик, #Ф’юрі

Джерело - espreso.tv.

Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не можуть узгодити бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазіє

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"У мене немає плану Б, хоча я той хлопець, якому завжди подобається план Б. Але тепер я ставлю на одну карту все. Зі мною ніколи не траплялося, щоб бій, переговори по якому були настільки просунуті, зірвався", - сказав Гірн.

У разі зриву переговорів Джошуа і Ф'юрі, Ентоні повинен буде зустрітися з обов'язковим претендентом Олександром Усиком.

Раніше, Арум висунув ультиматум Джошуа.

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