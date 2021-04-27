Чісора: У цьому році бій Ф'юрі і Джошуа не відбудеться

Британець засумнівався в проведення титульного поєдинку

Джерело - Talk Sport.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора не вірить, що в поточному році відбудеться поєдинок між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Можу посперечатися, що бій Ф'юрі - Джошуа не відбудуться в цьому році. Мені здається, він відбудеться в наступному, а перемогу здобуде Джошуа. Зараз в світі відбувається велика кількість подій, які пов'язані з коронавірусів. Я думаю, що через це бій перенесуть на наступний рік", - зазначив Чісора.

Нагадаємо, Ф'юрі і Джошуа підписали контракт на бій, проте не домовилися про дату і місце проведення поєдинку.

Раніше, Хей назвав головну різницю між Ф'юрі і Джошуа.