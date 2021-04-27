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Арреола: Я готовий переписати історію в бою з Руїсом

Сьогодні 20:09 139 0
Боксер поділився очікуваннями від поєдинку проти Енді Руїса
Арреола: Я готовий переписати історію в бою з Руїсом
#Арреола, #Руїс

Джерело - Fightnews.

Колишній претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Кріс Арреола хоче шокувати суспільство перемогою над Енді Руїсом.

Про це заявив сам боксер.

"У мене були спаринги з Енді, коли він був просто пухким хлопцем. Я його не поважав, поки він не почав працювати руками. Енді - приголомшливий боєць. Я знаю, що він переконливо виглядає і хоче зробити цей бій крутим. Мені належить багато роботи, але я готовий шокувати світ.

Колись Руїс хотів бути схожим на мене, але тепер я хочу бути таким, як він, і стати чемпіоном світу в суперважкій вазі. Він заслужив все, що у нього було. Зараз прийшла моя пора зробити все необхідне, щоб переписати історію і довести, що я елітний суперважкоатлет. Це ключовий бій для моєї кар'єри і для мого спадщини. я знаю, що заборгував фанатам відмінний поєдинок", - зазначив Арреола.

Нагадаємо, бій Руїс - Арреола відбудеться 1 травня.

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