 Красюк: Другий бій з Ф'юрі міг би мотивувати Кличка повернутися в бокс | Бокс | Champion.com.ua
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Красюк: Другий бій з Ф'юрі міг би мотивувати Кличка повернутися в бокс

Сьогодні 14:39 180 0
Промоутер вважає, що українець здатний бути успішним
Красюк: Другий бій з Ф'юрі міг би мотивувати Кличка повернутися в бокс
#Кличко, #Красюк

Джерело - fightnews.info.

45-річний колишній чемпіон Володимир Кличко може повернутися в ринг і бути успішним.

Про це заявив генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк.

"У Володимира Кличка, напевно, 100% є ресурс для того, щоб повернутися, тому що він з форми не виходив, він весь час в ній знаходився. Він безперервно тренується, і для того, щоб повернутися в ринг, думаю, йому досить звичайного тренувального табору, 10-12 тижнів, і він повернеться на пік.

Єдине, що може теоретично перешкодити, - це відсутність досвіду протягом багатьох років. Але Віталій Кличко повернувся після чотирьох років перерви відразу в титульному бою і переміг.

Для спортсмена з таким досвідом, з таким розумінням процесів, я думаю, повернення - не проблема. Тим більше, що є незакінчена справа - бій Ф'юрі - Кличко 2 так і не відбувся. Я думаю, така можливість змогла б мотивувати Володимира знову вийти в ринг, але це лише мої власні здогадки", - сказав Красюк.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Джошуа хоче бачити Кличка у своєму таборі перед битвою з Ф'юрі.

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