 Прогрейс: Редкач шукав вихід, щоб уникнути нокауту | Бокс | Champion.com.ua
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Прогрейс: Редкач шукав вихід, щоб уникнути нокауту

Сьогодні 15:09 796 0
Американець розкритикував українського боксера
Прогрейс: Редкач шукав вихід, щоб уникнути нокауту
#Редкач, #Прогрейс

Джерело - BoxingScene.

У бою проти Реджиса Прогрейса (26-1, 21 KO) українець Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) злякався і намагався уникнути нокауту.

Про це заявив американський боксер.

"Коли Редкач катався по рингу, я подумав, що він просто хотів знайти вихід. Він не хотів, щоб його вирубали, адже я його бив кожен раунд. Перед початком шостого раунду я сказав своєму тренеру, що буду закінчувати, адже Редкач навіть жодного разу не вдарив мені в обличчя.

У нього не було сил. Я зрозумів, що пора припиняти це шоу. У той момент всім стало ясно, що Редкач думає про те, як цього уникнути. Навіть Снуп Дог, який був одним з коментаторів бою, за 15 секунд до падіння Редкача сказав, що той шукає вихід", - зазначив Прогрейс.

Нагадаємо, після бою Прогрейсу присудили перемогу технічним нокаутом в бою проти Редкача.  

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