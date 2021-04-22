У бою проти Реджиса Прогрейса (26-1, 21 KO) українець Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) злякався і намагався уникнути нокауту.

Про це заявив американський боксер.

"Коли Редкач катався по рингу, я подумав, що він просто хотів знайти вихід. Він не хотів, щоб його вирубали, адже я його бив кожен раунд. Перед початком шостого раунду я сказав своєму тренеру, що буду закінчувати, адже Редкач навіть жодного разу не вдарив мені в обличчя.

У нього не було сил. Я зрозумів, що пора припиняти це шоу. У той момент всім стало ясно, що Редкач думає про те, як цього уникнути. Навіть Снуп Дог, який був одним з коментаторів бою, за 15 секунд до падіння Редкача сказав, що той шукає вихід", - зазначив Прогрейс.