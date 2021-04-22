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Гвоздик: Пояси мені вже не цікаві

Сьогодні 15:39 946 0
Боксер заявив, що зараз його можуть зацікавити тільки гроші
Гвоздик: Пояси мені вже не цікаві
#Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) не планує повертатися на ринг.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Коли після перемоги Сміта в Інстаграмі я написав, що дехто мені обіцяв поєдинок з переможцем, я не намагався схопитися за соломинку, аби мені дали бій. 

Якщо мені і запропонують щось, то я, напевно, не погоджуся. Своє рішення я прийняв ще рік тому. 

Якщо залишити інтригу, то можете, звичайно, мені запропонувати варіанти, обговоримо. Пояси мені вже не цікаві, зацікавити можуть тільки гроші", - заявив Гвоздик.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Гвоздик оголосив про завершення професійної кар'єри в червні 2020 року. Останній поєдинок він провів в жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву, внаслідок чого позбувся пояса за версією WBC.

На професійному рингу він встиг провести 18 поєдинків і переміг в 17 з них.

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