Гвоздик: Пояси мені вже не цікаві

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) не планує повертатися на ринг.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Коли після перемоги Сміта в Інстаграмі я написав, що дехто мені обіцяв поєдинок з переможцем, я не намагався схопитися за соломинку, аби мені дали бій.

Якщо мені і запропонують щось, то я, напевно, не погоджуся. Своє рішення я прийняв ще рік тому.

Якщо залишити інтригу, то можете, звичайно, мені запропонувати варіанти, обговоримо. Пояси мені вже не цікаві, зацікавити можуть тільки гроші", - заявив Гвоздик.