Гвоздик: Пояси мені вже не цікаві

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) не планує повертатися на ринг.
Про це заявив сам Гвоздик.
"Коли після перемоги Сміта в Інстаграмі я написав, що дехто мені обіцяв поєдинок з переможцем, я не намагався схопитися за соломинку, аби мені дали бій.
Якщо мені і запропонують щось, то я, напевно, не погоджуся. Своє рішення я прийняв ще рік тому.
Якщо залишити інтригу, то можете, звичайно, мені запропонувати варіанти, обговоримо. Пояси мені вже не цікаві, зацікавити можуть тільки гроші", - заявив Гвоздик.
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Гвоздик оголосив про завершення професійної кар'єри в червні 2020 року. Останній поєдинок він провів в жовтні 2019 року, коли в об'єднавчому бою достроково програв Артуру Бетербієву, внаслідок чого позбувся пояса за версією WBC.
На професійному рингу він встиг провести 18 поєдинків і переміг в 17 з них.