Редкач поступився Прогрейсу технічним рішенням

У ніч на 18 квітня в Атланті (США) на арені Mercedes-Benz Stadium українським боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) провів поєдинок з Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 KO).

Американець здобув перемогу технічним рішенням (60:54, 60:54, 59:55).

У 6 раунді Прогрейс наніс Редкачу потужний удар по корпусу після чого українець не зміг продовжити поєдинок.

Редкач тримався за пах, хоча на повторі було видно, що Прогрейс пробив точно у район печінки.

This body shot ended the fight and earned @RPrograis the victory.



(via @FiteTV) pic.twitter.com/CqJ5z5DcaE