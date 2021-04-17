Редкач: У Прогрейса є образа на мене, я йому в спарингу зламав ніс

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) спокійно ставиться до трештоку.

Про це він розповів напередодні бою з Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО).

"Він там почав розповідати, що поб'є, розмаже мене. Це все шоу. До цього потрібно бути відкритим, щоб не було так, коли батько Лопеса заліз в голову Ломаченко настільки, що той не витримав цього. Тому, все, що він говорить, потрібно слухати, сприймати і відповідати взаємно. У нього є образа на мене, я йому в спарингу зламав ніс", - сказав Редкач.