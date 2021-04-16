 Редкач: Прогрейс зробив велику помилку, погодившись на бій зі мною | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Прогрейс зробив велику помилку, погодившись на бій зі мною

Сьогодні 20:39 453 0
Українець хоче завоювати любов публіки
Редкач: Прогрейс зробив велику помилку, погодившись на бій зі мною
#Редкач, #Прогрейс

Джерело - The Ring.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач у поєдинку проти колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Реджиса Прогрейса матиме великі шанси на перемогу.

Про це заявив сам боксер.

"Реджис зробив велику помилку, вирішивши битися зі мною. Він робить ще одну помилку, якщо недооцінює мене і планує наступний бій.

У нього виникають проблеми з вагою. Він попросив, щоб бій пройшов в ліміті 142 фунтів і був 10-раундовий. Він розуміє, що не вкластися в 140 фунтів. Я без проблем роблю вага, якщо це потрібно. Я їм усе, що хочу , оскільки знаю своє тіло і провів в залі весь останній рік.

Я точно знаю, що цей бій будуть дивитися не фанати Реджиса Прогрейса. Це будуть нові вболівальники боксу, які побачать нас вперше. Вони стануть фанатами Івана Редкача, коли я його поб'ю. Мене будуть пам'ятати в Атланті завдяки цій важливій перемозі", - сказав Редкач.

Поєдинок відбудеться 17 квітня і пройде на платформі Triller.

Нагадаємо, трансляцію бою Редкач - Прогрейс покажуть у стрімінговій платформі PPV.

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