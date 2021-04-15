Колишній суперник Кличка: Усик володіє вміннями, яких немає у більшості

Бій з британцем Джо Джойсом для українського боксера Олександра Усика досить цікавим.

Про це заявив американський боксер суперважкої ваги Кріс Арреола.

"Усик добре йде. Він той, на кого люди повинні звернути увагу, тому що він переніс свою міць з крузервейту в суперваговики. І у нього є боксерські вміння, яких у більшості суперваговиків немає. Джойс проти Усика - це досить цікавий бій. Джойс - великий, але він новачок в боксі", - сказав Арреола.