 Колишній суперник Кличка: Усик володіє вміннями, яких немає у більшості | Бокс | Champion.com.ua
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Колишній суперник Кличка: Усик володіє вміннями, яких немає у більшості

Сьогодні 20:24 291 0
Арреола похвалив навички українського боксера
Колишній суперник Кличка: Усик володіє вміннями, яких немає у більшості
#Арреола, #Усик

Джерело - vringe.com.

Бій з британцем Джо Джойсом для українського боксера Олександра Усика досить цікавим.

Про це заявив американський боксер суперважкої ваги Кріс Арреола.

"Усик добре йде. Він той, на кого люди повинні звернути увагу, тому що він переніс свою міць з крузервейту в суперваговики. І у нього є боксерські вміння, яких у більшості суперваговиків немає. Джойс проти Усика - це досить цікавий бій. Джойс - великий, але він новачок в боксі", - сказав Арреола.

Нагадаємо, у 2009 році Кріс з рекордом 27-0 вийшов на бій проти Віталія Кличка. Український чемпіон домінував весь поєдинок, Арреола відмовився від продовження бою після 10-го раунду.

Раніше, промоутер назвав умови бою Усика у Києві.

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