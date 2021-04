Джошуа: Ми отримали першу офіційну пропозицію про бій з Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) вірить у перемогу у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

Public service announcement. More official news to follow, stay tuned. pic.twitter.com/b0TkFvQlGr