Джошуа: Ми отримали першу офіційну пропозицію про бій з Ф'юрі

Британець порадив фанатам уважно стежити за новинами

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) вірить у перемогу у бою проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Публічний дебют. Буде більше новин, слідкуйте за оновленнями. У нас хороші новини. Я вже шнурує своє тренувальне взуття. 258 MGT і Matchroom Boxing отримали першу офіційну пропозицію провести бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Я переможу, якщо мені дасть бог. Ховатися більше ніде, я йду", - зазначив Джошуа.

Public service announcement. More official news to follow, stay tuned. pic.twitter.com/b0TkFvQlGr — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) April 11, 2021

Відзначимо, що найближчим часом повинні назвати точну дату і місце проведення цього бою. Одним з варіантів називають 24 липня.

Раніше, Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа.