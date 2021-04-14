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Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків

Сьогодні 02:20 770 0
У столиці на арені для кіберспортивних змагань пройшов вечір рейтингових боксерських поєдинків зі спортсменами з країн Європи
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків

Джерело - Чемпіон.

10 квітня в Києві у рамках Ultimate Boxing Fight пройшли вісім рейтингових боїв. Організували захід USYK-17 PROMOTION в особі чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика та кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports в особі керуючих партнерів Олега Крота та Юрія Лазебнікова.

На арені виступили 16 спортсменів різних вагових категорій з України, Великобританії, Угорщини, Хорватії, Білорусі та Грузії. Три з восьми боїв, зокрема один співголовний, завершилися нокаутом.

У топ-поєдинку вечора зустрілися одесит Раміль Гаджієв і білорус Іван Мурашкін. Раміль мав за спиною 7 перемог нокаутом, та більше перемог, ніж опонент. Але бій у високому темпі тривав всі вісім відведених раундів. Мурашкін витримував атаки та повсякчас нав’язував свій стиль. Але Гаджієв перебоксував білоруса за очками — одноголосним рішенням суддів.

Киянин Даніель Лапін не підпустив на ближню дистанцію угорця Аттілу Короса, а це був єдиний шанс для останнього. Колишній кікбоксер та боєць змішаних єдиноборств Цотне Рогава з Одеси у першому ж раунді змусив Петера Мрвалжа з Хорватії впасти на коліна ударом під ребра. Так він дебютував на професійному рингу.

По інших парах результати розподілилися так:

●     Сергій Гук зі Львова блискавично нокаутував Андрія Руденка з Києва;

●     Мирослав Іщенко (Херсон) успішно дебютував, обійшовши Олександра Бенідзе (Київ);

●     харків’янин Роберт Мартон також уперше вийшов на pro-ринг і переміг за очками грузина Паату Адуашвілі;

●     британець Зак Челлі у третьому раунді нокаутував Богдана Гаркавого з Олександрії;

●     Нодір Бахшиєв (Борисов, Білорусь) витримав тиск Шона Феннела (Манчестер) і переміг роздільним рішенням суддів.

Подія відбулася на кіберспортивній арені WePlay Esports Arena Kyiv на ВДНГ. Зазвичай, як і в ці дні, вона приймає віртуальні бої. Але модульний простір легко перемонтували під інший формат, забезпечивши яскраву картинку трансляції.

Захід пройшов із усіма запобіжними заходами і без глядачів на арені. Усім спортсменам, командам та персоналу заздалегідь зробили ПЛР-тести.

Посилання на фототур боїв.

Трансляцію англійською мовою провів Twitch-канал WePlay Ultimate Fighting League і стримінгова платформа DAZN, українською — телеканал Xsport і YouTube-канал USYK17.

Більше деталей щодо Ultimate Boxing Night тут.

Фото: прес-служба WePlay Esports

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