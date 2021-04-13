Ф'юрі: Я стану найкращим боксером епохи, перемігши Джошуа

Тайсон Ф'юрі жадає перемогти титулованого суперника Ентоні Джошуа, щоб увійти в історію спорту.

Про це заявив сам боксер.

"Коли я переможу Джошуа, то стану кращим боксером цієї епохи, адже переміг всіх найкращих в цій епосі - Кличка, Вайлдера і Джошуа. Якщо переможе Джошуа, то він ще нікого не побив. Йому потрібно перемогти мене і Вайлдера.

Сумніваюся, що у нього це вийде. Можу точно сказати, що я зробив Джошуа суперзіркою. Він зробив свою кар'єру з моєю допомогою. Я забрав пояси Кличка, потім у мене виникли проблеми, і інші хлопці отримали їх від мене. Чарльз Мартін ніколи б не отримав титул чемпіона світу для Ентоні без мене", - заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, боксери підписали контракт на бій, проте не домовилися про місце проведення поєдинку.