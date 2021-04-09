 Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві | Бокс | Champion.com.ua
Рома обіграла Аякс, Славія вирвала нічию в Арсенала у чвертьфіналі Ліги Європи
Вчора 23:56 2016
Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві
Сьогодні 14:53 193
Кличко: У надважкій вазі не було такого домінуючого бійця, як я
Сьогодні 13:55 374
Який вид спорту Марадона назвав найкращим після футболу
Сьогодні 11:09 347
Тайсон став гравцем Інтернасьйонала
Вчора 23:33 2294
Деха виборола золото чемпіонату Європи з важкої атлетики у Москві
Вчора 21:58 5811 3
Збірна України знову розгромила Данію у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 20:52 1674
Донбас знищив Дніпро та вийшов у фінал УХЛ
Вчора 20:12 993
Українські юніори вибороли бронзу чемпіонату світу
Вчора 19:30 1456
УЄФА скасувала матч збірної України у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 18:46 12427
Блоги
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса
Бєсєдін похрестив доньку. Кумом став тренер Колоса Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:53 3003
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів
Динамо - Баварія: 22 роки тому відбувся фантастичний матч півфіналу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
07.04.2021 11:17 2582
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль
Світоліна отримала в подарунок від нареченого елітний автомомобіль Андрій Твердохліб
06.04.2021 19:52 6014 2
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року
Відео дня. Італійський нападник забив найкращий гол року Андрій Твердохліб
06.04.2021 18:45 1343
Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою
Футболіст Інгульця забив феноменальний гол у падінні головою Андрій Твердохліб
06.04.2021 18:28 1417
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:40 Футбол Агуеро може продовжити кар'єру у Лідсі 13
15:24 Футбол Кополовець: Треба розуміти, скільки років Мілевському 380
15:13 Бокс Камбосос: Я спарингував з Пакьяо, а він набагато жорсткіше Лопеса 143
15:02 Футбол Карпати з Галича переграли Епіцентр у 16 турі Другої ліги 271
14:54 ЄВРО 2021 з бадмінтону Визначився склад учасників у чоловіків на чемпіонат Європи 141
14:53 Бокс Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві 193
14:40 Футбол Тоттенгем - Манчестер Юнайтед: Де дивитися матч АПЛ 273
14:38 Пряма трансляція Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 153
14:28 Пряма трансляція Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 223
14:25 Бокс Шеннон Бріггс викликав Кличка на бій 435
14:10 Футбол Боруссія випадково забула лідера команди у Кельні 356
13:55 Бокс Кличко: У надважкій вазі не було такого домінуючого бійця, як я 374
13:48 Пряма трансляція Маріуполь - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE 143
13:41 Футбол Вест Гем - Лестер: Де дивитися матч АПЛ 317
13:25 Футбол Дем'яненко: У відборі чемпіонату світу можна поборотися і за перше місце в групі 338 1
13:10 Бокс Лопес пообіцяв нокаутувати Камбососа за шість раундів 484
12:56 Футбол Олімпік - Колос: Де дивитися матч УПЛ 444
12:40 Футбол Кополовець: У Минаї все гаразд, проблем немає, всі виплати здійснено 455
12:25 ММА UFC може позбавити Стерлінга пояса 398
12:09 Бокс Кроуфорд готовий попрощатися з Top Rank 573
12:02 Блог Тайсон розірвав на собі футболку і влаштував масову бійку на рестлінг-шоу 1959
11:54 Футбол Левченко: Думаю, всі наші хлопці чудово розуміють, що Євро - це своєрідний ярмарок гравців 253
11:39 ЄВРО 2021 з бадмінтону Де можна пограти в бадмінтон 404
11:25 Футбол Рух - Минай: Де дивитися матч УПЛ 517
11:09 ЄВРО 2021 з бадмінтону Який вид спорту Марадона назвав найкращим після футболу 347

Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві

Сьогодні 14:53 193 0
Захід відбудеться в ACCO International (проспект Перемоги 40-Б) без глядачів
Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві
#Шевадзуцький

Джерело - klitschko-brothers.com.

11 квітня в столиці України відбудеться вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

У головній події Богдан Соболь (10-0, 4 КО) проведе другий захист титулу Чемпіона України в поєдинку проти одесита Анатолія Бурдіяна (4-2-1, 1 КО).

У головному поєдинку андеркарту володар титулу WBO Oriental в першій напівсередній вазі Арам Фаніян (19-1,3 КО) проведе міжнародний рейтинговий поєдинок проти боксера з Грузії Ніка Накашідзе (7-10-3, 3 КО).

В андеркарті шоу відбудуться 8 рейтингових поєдинків за участю Ігоря Шевадзуцького, Олександра Соломеннікова, Єгора Веліковського та інших перспективних боксерів.

Актуально: Обговорювати повернення Кличка краще восени - експерт

Захід відбудеться в ACCO International (проспект Перемоги 40-Б) без глядачів і з повним дотриманням карантинних вимог.

Транслювати поєдинки буде медіасервіс Megogo. Початок прямої трансляції о 17:00.

Коментарі ()