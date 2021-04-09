Стала відома дата наступного боксерського шоу в Києві

Захід відбудеться в ACCO International (проспект Перемоги 40-Б) без глядачів

11 квітня в столиці України відбудеться вечір професійного боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

У головній події Богдан Соболь (10-0, 4 КО) проведе другий захист титулу Чемпіона України в поєдинку проти одесита Анатолія Бурдіяна (4-2-1, 1 КО).

У головному поєдинку андеркарту володар титулу WBO Oriental в першій напівсередній вазі Арам Фаніян (19-1,3 КО) проведе міжнародний рейтинговий поєдинок проти боксера з Грузії Ніка Накашідзе (7-10-3, 3 КО).

В андеркарті шоу відбудуться 8 рейтингових поєдинків за участю Ігоря Шевадзуцького, Олександра Соломеннікова, Єгора Веліковського та інших перспективних боксерів.

Захід відбудеться в ACCO International (проспект Перемоги 40-Б) без глядачів і з повним дотриманням карантинних вимог.

Транслювати поєдинки буде медіасервіс Megogo. Початок прямої трансляції о 17:00.