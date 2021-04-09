Шеннон Бріггс викликав Кличка на бій

49-річний колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс хоче провести бій з українцем Володимиром Кличком.

Про це заявив сам боксер.

Актуально: Обговорювати повернення Кличка краще восени - експерт

"Кличко, де ти? Я чув, ти тренувався з Холіфілдом. Там тебе пожаліли і тримали в безпеці. Майк Тайсон не хоче битися, так що залиш їх у спокої, крім мене, мені це подобається. Кожного разу, коли я проходжу повз вас, хлопці, вставляйте засуви у двері. Холіфілде, я бачив, як ти вбіг і закрив двері. Ви всі хочете переступити через мене. Думаю, вчора почався статичний сезон", - зазначив Бріггс.