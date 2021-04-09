Камбосос: Я спарингував з Пакьяо, а він набагато жорсткіше Лопеса

Австралійського боксера Джорджа Камбососа бій проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса зовсім не лякає.

Про це заявив сам боксер.

"Ви ж знаєте, що я спарингував з Менні Пакьяо. Я багато чому в нього навчився, не тільки в рингу, а й поза ним. Знаю, що він підтримує мене і хоче, щоб я здобув перемогу в цьому бою.

Менні набагато жорсткіше, ніж Лопес. Він швидше Теофімо, але я відчував з ним ніяких проблем. Люди кажуть: Ого, ти будеш битися проти цього хлопця ".Але мене це абсолютно не турбує. Я був в рингу з легендою спорту і добре підготувався до нашої сутичці", - заявив Камбосос.