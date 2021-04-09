Камбосос: Я спарингував з Пакьяо, а він набагато жорсткіше Лопеса

Джерело - FightHype.
Австралійського боксера Джорджа Камбососа бій проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса зовсім не лякає.
Про це заявив сам боксер.
"Ви ж знаєте, що я спарингував з Менні Пакьяо. Я багато чому в нього навчився, не тільки в рингу, а й поза ним. Знаю, що він підтримує мене і хоче, щоб я здобув перемогу в цьому бою.
Менні набагато жорсткіше, ніж Лопес. Він швидше Теофімо, але я відчував з ним ніяких проблем. Люди кажуть: Ого, ти будеш битися проти цього хлопця ".Але мене це абсолютно не турбує. Я був в рингу з легендою спорту і добре підготувався до нашої сутичці", - заявив Камбосос.
Нагадаємо, що Камбосос - обов'язковий претендент на чемпіонський бій по лінії IBF. У своєму останньому поєдинку він переміг валлійця Лі Селбі.
Бій Лопес - Камбосос повинен відбутися в кінці травня. Раніше Теофімо пообіцяв нокаутувати австралійця за шість раундів.