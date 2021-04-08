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Тайсон визначився з кандидатами на виставкові бої

Сьогодні 12:39 453 0
Легендарний боксер хоче побити всі рекорди в благодійних поєдинках
Тайсон визначився з кандидатами на виставкові бої
#Тайсон

Джерело - Hotboxin.

Легендарний боксер Майк Тайсон хоче провести виставковий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Майк.

"У мене є бажання побитися з Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом в цьому році. Я хочу їх обох. Думаю, що придбали їх обох в цьому році. Також я міг би провести виставковий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Якщо мені вдасться це зробити, навіть якщо я подер тільки з цими двома хлопцями, то скажу, що на цьому все. Я зможу піти і жити своїм життям. Це будуть виставкові бої. У мене є бажання побити всі свої справжні рекорди в виставкових боях", - сказав Майк Тайсон.

Раніше Тайсон анонсував третій бій з Холіфілдом.

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