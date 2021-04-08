Тайсон визначився з кандидатами на виставкові бої

Легендарний боксер Майк Тайсон хоче провести виставковий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам Майк.

"У мене є бажання побитися з Холіфілдом і Ленноксом Льюїсом в цьому році. Я хочу їх обох. Думаю, що придбали їх обох в цьому році. Також я міг би провести виставковий бій з Тайсоном Ф'юрі.

Якщо мені вдасться це зробити, навіть якщо я подер тільки з цими двома хлопцями, то скажу, що на цьому все. Я зможу піти і жити своїм життям. Це будуть виставкові бої. У мене є бажання побити всі свої справжні рекорди в виставкових боях", - сказав Майк Тайсон.