Британський промоутер: У Вайта мозок п'ятирічної дитини

Британський промоутер Альберт Сієста має погані відносини з боксером Ділліаном Вайтом.

Про це заявив сам промоутер.

"Негативні у нас [з Вайтом] відносини, він на мене дуже образився. У мене патріотизм переміг, я став кричати, що Саша його вирубає, і він його вирубав. А під час запису мого чергового прогнозу на другий бій, мені прийшло смс в WhatsApp від Вайта "Який же ти му * ак". Я йому сказав, щоб він сприймав все серйозно, що я хайп і збираю йому людей на бій.

У Вайта насправді мозок п'ятирічної дитини. Він дуже вразливий, не впевнений у собі. Тому він і образився. Зараз він на хайп, на висоті, тому я думаю, все буде окей.

Вайт на рівень нижче, у нього немає шансів ні з Ф'юрі, ні з Вайлдером, ні з Хрговичем. Він наступного рівня. Він, може бути, ТОП-30 боєць, але не ТОП-10", - зазначив Сієста.