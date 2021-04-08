Паркер: Усик зловив Чісору пару раз, але Дерек не здався

Поразка Дерека Чісори (32-10, 23 КО) від українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) не була такою вже і поганою.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Джозеф Паркер.

"Це був правильний бій в правильний час. Дерек - це все ще велике ім'я. Чісора давно в світі боксу і досвіду у нього хоч відбавляй. Ця поразка була не такою вже й поганою, адже він не побував в нокдауні. Чісора змусив з собою рахуватися, тиснув з великою кількістю ударом і не здався.

Я вважаю, що це хороший бій. Дерек все ще може багато дати боксу. Він завжди здатний влаштувати сюрприз, але не думаю, що це трапиться в нашому бою.

Чісора показав хороший виступ в бою з Усиком. Дерек боксував з великою кількістю ударів і комбінацій. Усик зловив його парк раз, але Дерек не здався і бився до самого кінця", - сказав Паркер.