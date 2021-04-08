Берінчик: Ломаченко може повернути титул

Українець Василь Ломаченко ще може повернути свої пояси легкої ваги, які боксер втратив після поразки від Тео Лопеса.

Про це заявив Денис Берінчик.

"Може, але не так швидко, як він [Ломаченко] їх зібрав. Зібрав він їх швидко, але той його арсенал тактичних дій, його мислення і міць - все це залишилося. Просто його потрібно підвести на пік без травм і повернути собі все своє.

Якщо Лопес піде в іншу категорію, то всі ці пояси розбредуться і кожен вхопить свій острівець щастя", - зазначив Берінчик.