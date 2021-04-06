 WBC виготовить спеціальний пояс для поєдинку Альварес - Сондерс | Бокс | Champion.com.ua
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WBC виготовить спеціальний пояс для поєдинку Альварес - Сондерс

Сьогодні 15:44 586 0
Сулейман придумав, як підігріти інтерес до титульного бою
WBC виготовить спеціальний пояс для поєдинку Альварес - Сондерс
#Сондерс, #Альварес

Джерело - Boxing Scene.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підготував подарунок для переможця бою між чемпіоном організації в суперсередній вазі Саулом Альваресом і володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом.

Про це заявив сам функціонер.

"Наш великий чемпіон Сауль Альварес продовжує свій шлях по об'єднанню суперсереднього дивізіону. На початку травня він зустрінеться з чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом.

Під час цього бою Всесвітня боксерська рада подарує світу ще один твір мистецтва - прекрасний пояс Mestizo", - сказав Сулейман.

Варто відзначити, що WBC частенько створює спеціальні пояси як для боїв за участю одного зі своїх чемпіонів, так і для поєдинків з гучною вивіскою. Наприклад, в листопаді Рада розіграв пояс Black Lives Matter в виставковому поєдинку Тайсона і Джонса.

Нагадаємо, що бій Альварес - Сондерс запланований на 8 травня 2021 року. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.

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