WBC виготовить спеціальний пояс для поєдинку Альварес - Сондерс

Сулейман придумав, як підігріти інтерес до титульного бою

Джерело - Boxing Scene.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підготував подарунок для переможця бою між чемпіоном організації в суперсередній вазі Саулом Альваресом і володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом.

Про це заявив сам функціонер.

"Наш великий чемпіон Сауль Альварес продовжує свій шлях по об'єднанню суперсереднього дивізіону. На початку травня він зустрінеться з чемпіоном WBO Біллі Джо Сондерсом. Під час цього бою Всесвітня боксерська рада подарує світу ще один твір мистецтва - прекрасний пояс Mestizo", - сказав Сулейман.

Варто відзначити, що WBC частенько створює спеціальні пояси як для боїв за участю одного зі своїх чемпіонів, так і для поєдинків з гучною вивіскою. Наприклад, в листопаді Рада розіграв пояс Black Lives Matter в виставковому поєдинку Тайсона і Джонса.

Нагадаємо, що бій Альварес - Сондерс запланований на 8 травня 2021 року. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі.

Раніше, Гірн заявив, що Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса.