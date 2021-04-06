 Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ
04.04.2021 21:26 2426
Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував
Сьогодні 13:09 570
Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:09 2243
Манчестер Сіті зіграє з Боруссією, Реал - з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 564
Сокіл втретє обіграв Кременчук у півфіналі УХЛ
Вчора 20:15 1397
Фіорентина зацікавилась нападником Зорі
Вчора 19:35 1710
Помер легендарний коментатор боксу
Вчора 17:42 2824
Луческу двічі відмовив збірній Румунії
Вчора 17:25 1811
Луческу - найкращий тренер 20-го туру УПЛ
Вчора 15:09 598
Бондаренко — найкращий гравець 20-го туру УПЛ
Вчора 11:57 532
Блоги
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.04.2021 11:19 5790
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших Valeriy Ruchka
03.04.2021 10:17 731
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото Андрій Твердохліб
02.04.2021 18:20 3965
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті Андрій Твердохліб
02.04.2021 17:57 722
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду Андрій Твердохліб
02.04.2021 13:39 4711
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:40 Футбол Моурінью назвав головну трансферну ціль Тоттенгема 110
14:24 Бокс Берінчик підтвердив дату бою з Лобовом 137
14:10 Футбол Манчестер Сіті знайшов заміну Фернандінью 339
13:55 Футбол Арсенал - Славія: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги Європи 172
13:39 Футбол Мілан повісив цінник на Рафаела Леау 466
13:25 Футбол Ювентус припинив переговори з Дибалою про контракт 339
13:09 Футбол Маркевич: Такої переваги Динамо перед Шахтарем ніхто не очікував 570
12:55 Футбол Ювентус - Наполі: Де дивитися матч Серії А 337
12:41 Футбол Всі міста-господарі Євро-2020 повідомили про готовність провести матчі з глядачами 386
12:25 Бокс Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало 179
12:10 Футбол Баварія - ПСЖ: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 477
12:09 Футбол Реал - Ліверпуль: онлайн-трансляція 2243
11:55 Футбол Полісся - Металіст 1925 0:0. Огляд матчу 397
11:39 Футбол Барселона найближчим часом хоче продовжити контракт з Дембеле 487
11:25 Футбол Порту - Челсі: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 477
11:09 ММА Чемпіон UFC хоче побитися з Ф'юрі 571
10:55 Футбол ВПК-Агро - Оболонь 1:0. Огляд матчу 504
10:39 Футбол Неймар узгодив контракт з ПСЖ 688
10:25 Футбол Кремінь - Верес 1:2. Огляд матчу 632
10:10 Футбол Ювентус влітку хоче підписати хавбека Мілана 729
09:54 Хокей Вегас знищив Сент-Луїс, Монреаль здолав Едмонтон. Результати матчів НХЛ 845
09:40 Футбол Чорноморець - Прикарпаття 3:0. Огляд матчу 667
09:25 Баскетбол Міннесота перемогла Сакраменто, Юта програла Далласу. Результати матчів НБА 758
09:09 Футбол Евертон - Крістал Пелес 1:1. Огляд матчу 705
08:54 Баскетбол Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Детройту 793

Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало

Сьогодні 12:25 179 0
Башир прокоментував бій Вайт - Повєткін
Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало
#Вайт, #Повєткін

Джерело - EJ Boxing Live.

Російський боксер Олександр Повєткін після поразки від Ділліана Вайта повинен завершити кар'єру.

Про це заявив колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир.

"Повєткін був немічним. Я думаю, зараз йому слід завершити кар'єру, адже Вайт перемагав його в першому бою. Його баланс, таймінг, робота ніг - в цьому поєдинку все було жахливим. Я нічого не забираю у Ділліана Вайта, але Повєткін був немічним. Ділліан зробив те, що повинен був зробити.

Повєткін виглядав як солом'яне опудало з країни Оз. Здавалося, що він впаде навіть від того, що ти будеш міцно стояти на ногах. Вайт не знав, що Повєткін немічний. Він вийшов, щоб зробити свою роботу, і йому це вдалося", - сказав Джеймс Алі Башир в інтерв'ю ютуб-каналу EJ Boxing Live.

Вайт нокаутував Повєткіна в четвертому раунді, в першій зустрічі достроково переміг російський боксер.

Раніше промоутер росіянина порадив боксеру завершити кар'єру.

Коментарі ()