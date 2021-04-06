Колишній тренер Усика: У бою з Вайтом Повєткін виглядав як солом'яне опудало

Російський боксер Олександр Повєткін після поразки від Ділліана Вайта повинен завершити кар'єру.

Про це заявив колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир.

"Повєткін був немічним. Я думаю, зараз йому слід завершити кар'єру, адже Вайт перемагав його в першому бою. Його баланс, таймінг, робота ніг - в цьому поєдинку все було жахливим. Я нічого не забираю у Ділліана Вайта, але Повєткін був немічним. Ділліан зробив те, що повинен був зробити.

Повєткін виглядав як солом'яне опудало з країни Оз. Здавалося, що він впаде навіть від того, що ти будеш міцно стояти на ногах. Вайт не знав, що Повєткін немічний. Він вийшов, щоб зробити свою роботу, і йому це вдалося", - сказав Джеймс Алі Башир в інтерв'ю ютуб-каналу EJ Boxing Live.