Британський промоутер Едді Гірн не бачить перспектив у російського суперважковаговика Олександра Повєткіна після поразки від Ділліана Вайта.

Про це заявив сам промоутер.

"Повєткін багато чого домігся в боксі і взяв участь в декількох значущих боях. Однак зараз він не виглядає здатним завоювати чемпіонський титул. При цьому мені здається, що він не розраховує на меншу.

Я думаю, Повєткін заробив вже достатньо грошей і може йти. Тому для нього все скінчено в цьому спорті", - сказав Гірн.