 Гірн: Повєткін не стане чемпіоном світу, для нього все скінчено | Бокс | Champion.com.ua
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Гірн: Повєткін не стане чемпіоном світу, для нього все скінчено

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Менеджер заявив, що росіянину пора йти з боксу
Гірн: Повєткін не стане чемпіоном світу, для нього все скінчено
#Гірн, #Повєткін, #Вайт

Джерело - Boxing News 24.

Британський промоутер Едді Гірн не бачить перспектив у російського суперважковаговика Олександра Повєткіна після поразки від Ділліана Вайта.

Про це заявив сам промоутер.

"Повєткін багато чого домігся в боксі і взяв участь в декількох значущих боях. Однак зараз він не виглядає здатним завоювати чемпіонський титул. При цьому мені здається, що він не розраховує на меншу.

Я думаю, Повєткін заробив вже достатньо грошей і може йти. Тому для нього все скінчено в цьому спорті", - сказав Гірн.

Нагадаємо, що 41-річний Повєткін програв Уайту нокаутом в четвертому раунді. В результаті цієї поразки росіянин втратив титул тимчасового чемпіона за версією WBC.

Раніше промоутер росіянина порадив боксеру завершити кар'єру.

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