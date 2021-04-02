Джерело - Boxing News 24.
Британський промоутер Едді Гірн не бачить перспектив у російського суперважковаговика Олександра Повєткіна після поразки від Ділліана Вайта.
Про це заявив сам промоутер.
"Повєткін багато чого домігся в боксі і взяв участь в декількох значущих боях. Однак зараз він не виглядає здатним завоювати чемпіонський титул. При цьому мені здається, що він не розраховує на меншу.
Я думаю, Повєткін заробив вже достатньо грошей і може йти. Тому для нього все скінчено в цьому спорті", - сказав Гірн.
Нагадаємо, що 41-річний Повєткін програв Уайту нокаутом в четвертому раунді. В результаті цієї поразки росіянин втратив титул тимчасового чемпіона за версією WBC.
Раніше промоутер росіянина порадив боксеру завершити кар'єру.