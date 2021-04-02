 Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися | Бокс | Champion.com.ua
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Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися

Сьогодні 16:25 536 1
Легендарний боксер заявив, що бій відбудеться
Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися
#Тайсон, #Холіфілд

Джерело - Чемпіон.

Третій бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Евандера Холіфілда з Майком Тайсоном відбудеться.

Про це заявив сам Холіфілд.

"Бій буде. Я готовий. На цей раз ми будемо битися, а не кусатися", - зазначив Холіфілд.

Відзначимо, що виставковий бій між Холіфілдом і Тайсоном планують провести 29 травня у Флориді (США), однак потім Холіфілд натякнув, що поєдинок може не відбутися.

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