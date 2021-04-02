Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися

Джерело - Чемпіон.
Третій бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Евандера Холіфілда з Майком Тайсоном відбудеться.
Про це заявив сам Холіфілд.
"Бій буде. Я готовий. На цей раз ми будемо битися, а не кусатися", - зазначив Холіфілд.
It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! 🥊👂🏿https://t.co/mQyNQaKaxG— Evander Holyfield (@holyfield) April 1, 2021
Відзначимо, що виставковий бій між Холіфілдом і Тайсоном планують провести 29 травня у Флориді (США), однак потім Холіфілд натякнув, що поєдинок може не відбутися.