Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися

Легендарний боксер заявив, що бій відбудеться

Джерело - Чемпіон.

Третій бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Евандера Холіфілда з Майком Тайсоном відбудеться.

Про це заявив сам Холіфілд.

"Бій буде. Я готовий. На цей раз ми будемо битися, а не кусатися", - зазначив Холіфілд.

It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! 🥊👂🏿https://t.co/mQyNQaKaxG — Evander Holyfield (@holyfield) April 1, 2021

Відзначимо, що виставковий бій між Холіфілдом і Тайсоном планують провести 29 травня у Флориді (США), однак потім Холіфілд натякнув, що поєдинок може не відбутися.