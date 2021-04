Холіфілд: Будемо з Тайсоном битися, а не кусатися

Третій бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Евандера Холіфілда з Майком Тайсоном відбудеться.

Про це заявив сам Холіфілд.

It's on!..... I'm ready! This time we fighting, ain’t no biting! 🥊👂🏿https://t.co/mQyNQaKaxG